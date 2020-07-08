Возглавил компанию предприниматель Денис Дмитриев.

Ижевск. Удмуртия. У торгового дома «Сделано в Удмуртии» сменился управляющий. Об этом свидетельствуют данные информационной системы Seldon.Basis.

Возглавил компанию предприниматель Денис Дмитриев. Он сменил на этом посту Дмитрия Девятова, который был директором торгового дома с апреля 2019 года. По данным Seldon.Basis, Девятов больше не входит в состав органов управления.

Напомним, торговый дом действует с 26 апреля 2018 года. В настоящее время доля в 50% компании принадлежит Денису Дмитриеву, 25% – еще одному предпринимателю Андрею Кузьмину, 24,9% - «Корпорации развития Удмуртской Республики». 0,1% принадлежит самому торговому дому.

В июле прошлого года первый вице-премьер правительства Удмуртии объявил о возможном закрытии торгового дома «Сделано в Удмуртии».

«Как вы помните, ранее было принято решение о ликвидации юридического лица ООО «Торговый дом «Сделано в Удмуртии» по причине дублирования функций. В данный момент это обычное юрлицо с уставным капиталом 10 тысяч рублей, на котором нет активов, знак «Сделано в Удмуртии» принадлежит Корпорации развития. Узнав о ликвидации, один из наших успешных экспортёров – Денис Дмитриев – вышел с предложением о приобретении части компании. Используя свой опыт работы на международных рынках, планируют запустить проект по продвижению экспортёров. Если все получится, одна из первоначальных целей торгового дома – помощь в продаже удмуртских товаров на внешних рынках – будет реализована с помощью частной инициативы, а мы как Корпорация перестанем нести затраты по содержанию этого юрлица», – пояснил генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов.