Ижевский автозавод приостановит производство из-за перебоев с комплектующими

Перерыв продлится с 27 по 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Автозавод LADA Ижевск приостановит производство из-за перебоев с поставкой комплектующих. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя Удмуртской республиканской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (в нее входят работники Ижевского автозавода) Григория Черных.

Перерыв продлится с 27 по 30 апреля.

«С понедельника и до 30 числа они будут в простоях (…) по вине работодателя с оплатой 2/3 заработной платы», – цитирует издание слова Черных.

По его словам, на ситуацию повлияло и сокращение заказов с Украины на автомобили ижевского производства.

Кроме того, после майских праздников Ижевский автозавод уйдет в традиционный для «АвтоВАЗа» регламентированный отпуск.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» изданию сообщили, что «график работы является внутренней информацией».

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.