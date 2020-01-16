Гендиректором Ижевского радиозавода стал Александр Майер

До этого он возглавлял ООО «ИРЗ».

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Александр Майер стал новым генеральным директором АО «Ижевский радиозавод». Как сообщает пресс-служба предприятия, решение о смене руководителя было принято 15 января этого года советом директоров. До этого Майер с июня 2019 года возглавлял ООО «ИРЗ». Дмитрий Беккель освобожден от должности гендиректора АО «ИРЗ».

Наша справка: Майер Александр Владимирович, родился 23 февраля 1977 года. Образование высшее.

1998 – 2009 гг. - ФГУП «Ижевский механический завод», экономист, юрисконсульт, начальник бюро, заместитель начальника отдела, главный юрист.

2009 – 2019 гг. - ОАО «Ижевский радиозавод», заместитель начальника юридического отдела, директор по персоналу и режиму.

2019 г. – январь 2020 г. - директор ООО «Ижевский радиозавод»

Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по экономической политике, промышленности и инвестициям. Был председателем комиссии.