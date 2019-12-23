Итоги акселерационной программы для предпринимателей подвели в Удмуртии

В ней приняли участие более 500 бизнесменов республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги акселерационной программы для малого и среднего бизнеса. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, программу запустило правительство республики в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Развитие предпринимательства — один из ключевых факторов развития экономики региона. <…> Для этого мы в 2019 году запустили уникальную бесплатную акселерационную программу по трём направлениям: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно в ней приняло участие больше 500 предпринимателей региона», — отметил первый вице-премьер Александр Свинин.

Обучение в бизнес-акселераторе прошли 316 предпринимателей Удмуртии. С ними работали ведущие бизнес-тренеры страны. Результатом работы стал суммарный рост выручки более чем на 460 млн рублей и появление более 300 новых рабочих мест.

Участниками экспортного акселератора стали 36 предприятий республики. Каждая компания-участник ставила себе цель в виде конкретного объёма экспортной выручки. Выпускники экспортного акселератора заключили 57 экспортных контрактов, а география их экспорта составляет 26 стран, таких как: Казахстан, Беларусь, Испания, Германия, Италия, Швейцария, Чехия, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, США и другие.

В акселераторе «Я – фермер», разработанном Минсельхозом Удмуртии, обучение прошли более 200 предпринимателей. По окончании обучения в этой программе 30 слушателей курсов участвовали в конкурсном отборе по предоставлению гранта «Агростартап». Всего в 2019 году предоставлено 46 грантов Агростартап, благодаря которым до конца года будет создано 86 новых рабочих мест. 37 личными подсобными хозяйствами было принято решение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. Получатели грантов купили более 150 единиц техники и увеличили поголовье животных на 1146 голов.

Отметим, что 20 января 2020 года в Ижевске откроется единый центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», который соберёт все меры поддержки в одном месте.