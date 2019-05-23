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Объемы промышленного производства в Удмуртии с начала года увеличились на 12,2%

12:31, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
12:31, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
531
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: arzik2
531
0

Республика продолжает занимать первое место среди регионов Приволжского регионального округа по данному показателю.

Ижевск. Удмуртия. В январе-апреле 2019 года Удмуртия увеличила объемы промышленного производства на 12,2%. Как сообщает Удмуртстат, республика продолжает удерживать лидерские позиции по этому показателю в Приволжском федеральном округе.

Наибольший рост отмечен в обрабатывающем производстве – 123,6%. Максимально выросло производство бумаги и бумажных изделий (в 2,7 раза). Увеличилось производство электрического оборудования в 1,9 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – в 1,6 раза, прочих транспортных средств и оборудования – в 1,5 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, а также обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели – в 1,3 раза.

Значительный спад наблюдается в производстве лекарств и медицинских материалов. Производство пищевых продуктов в целом увеличилось на 7%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,5%.

В целом по России отмечен рост производства на 2,8%.

12:31, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
531
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
МирТесен

 

 

 


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