Инженерный корпус «Буммаша» в Ижевске реконструируют в 2019 году

Часть помещения при этом останется в собственности республики, часть отдадут инвестору, который должен вложить в объект более 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Инженерный корпус «Буммаша» на Воткинском шоссе, 170 в Ижевске реконструируют в 2019 году. Часть помещения при этом останется в собственности республики, часть отдадут инвестору, который должен вложить в объект 107 млн рублей. Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти заявил гендиректор «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов.

По его словам, здание приносило ежегодно убытки в размере 3 млн рублей, которые тратили на его обслуживание. В прошлом году объект законсервировали и снизили убытки до 800 тыс. рублей.

«В конце 2019 года здесь будет современное офисное здание 11,5 тыс. кв. метров. Первый арендатор здесь появится в августе 2019 года», - рассказал Сунцов.

По его словам, в здании с 1 августа появится сервисный центр федеральной компании, которая по планам должна создать 400 рабочих мест.