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Процедуру наблюдения ввели на Камбарском машзаводе

10:09, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
10:09, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
148
0
#налоги\n#Камбарка\n#ФНС\n#Удмуртия\n#завод\n#долги
Фото: ИА «Сусанин»
148
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Задолженность предприятия превышает 30 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. Процедуру наблюдения ввели на Камбарском машиностроительном заводе. Как пишет «Интерфакс», суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы о признании предприятия банкротом.

Временным управляющим на машзаводе назначили члена Ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Дмитрия Салуквадзе.

Напомним, служба обратилась с заявлением в суд в 2018 году. Задолженность предприятия по обязательным платежам составила более 30 млн рублей.

Также в августе Арбитражный суд Москвы признал владельца ООО «Камбарский машиностроительный завод» Василия Еремеева банкротом.

Кроме того, как ранее сообщал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин, банкротство не скажется на работниках предприятия.

10:09, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
148
0
#налоги\n#Камбарка\n#ФНС\n#Удмуртия\n#завод\n#долги

 

 

 


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