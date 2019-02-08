Процедуру наблюдения ввели на Камбарском машзаводе

Задолженность предприятия превышает 30 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. Процедуру наблюдения ввели на Камбарском машиностроительном заводе. Как пишет «Интерфакс», суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы о признании предприятия банкротом.

Временным управляющим на машзаводе назначили члена Ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Дмитрия Салуквадзе.

Напомним, служба обратилась с заявлением в суд в 2018 году. Задолженность предприятия по обязательным платежам составила более 30 млн рублей.

Также в августе Арбитражный суд Москвы признал владельца ООО «Камбарский машиностроительный завод» Василия Еремеева банкротом.

Кроме того, как ранее сообщал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин, банкротство не скажется на работниках предприятия.