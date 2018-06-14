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Не уволят: банкротство камбарского машзавода не скажется на работниках предприятия

17:30, 14 июня, 2018
Дмитрий Афонин
17:30, 14 июня, 2018
Дмитрий Афонин
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#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#банкротство\n#завод
Фото: pixabay.com
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Александр Свинин рассказал о дальнейшей судьбе предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин в ходе общения с журналистами 14 июня заявил, что банкротство камбарского машиностроительного завода не скажется на работниках предприятия. При этом он отметил, что собственник уже год не может предоставить правительству республики программу развития предприятия.

«Мы встречались почти год назад уже с конечным бенефициаром, проговорили простую вещь: «друг, напиши нам, пожалуйста, куда ты хочешь, чтобы мы поставляли твою продукцию». Я этого письма от руководства завода так и не дождался. Это первое. Во-вторых, сам завод закрываться не будет, будет закрываться юридическое лицо. Ни один человек работу не потеряет точно, они все будут переведены во второе юридическое лицо этого же собственника» - сказал Свинин.

Первый зампред также отметил, что республика не хочет терять компетенцию предприятия именно как машиностроительного завода, поэтому в течение двух недель должна состояться встреча представителей правительства с собственником завода, где состоится обсуждение планов по дальнейшей эксплуатации этой площадки.

«Мы точно будем уводить часть производственных мощностей Камбарки и других машзаводов в формат промышленных или индустриальных парков. Корпорация развития должна будет вкладывать деньги в развитие данных площадок и приземлять туда новые и существующие мощности, чтобы заводы не обрушились, и мы не теряли тот потенциал, который уже есть» - уточнил вице-премьер.

17:30, 14 июня, 2018
Дмитрий Афонин
771
0
#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#банкротство\n#завод

 

 

 


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