Топ-менеджеры Alibaba и eBay в России приедут в Ижевск учить предпринимателей

Уникальный случай, когда менеджеры такого уровня приедут в Удмуртию и бесплатно дадут советы как правильно организовать выгодную торговлю на мировых онлайн-площадках.
Ижевск. Удмуртия. Представители крупных мировых торговых площадок и Российского экспортного центра приедут в Ижевск на мастер-класс «Выход на экспорт по каналам электронной торговли».
Спикерами выступят:
- Алексей Мурзенок - Директор по развитию электронной торговли АО «РЭЦ»
- Борис Нейман – Генеральный директор Alibaba в России;
- Илья Кретов - Генеральный директор eBay в России;
- Роман Пустовалов - партнер eBay по интеграции и развитию бизнес продавцов.
В течение 6-часовой экспертной сессии, предпринимателям расскажут как выходить на электронные торговые площадки и успешно продавать, в том числе:
- Как выбирать подходящую онлайн-площадку для торговли;
- Как размещать продукцию на маркетплейсах и получить поток клиентов;
- Как организовывать доставку товаров в США, Европу и Азию;
- Как получать деньги за свой товар;
- Как размещаться на маркетплейсах с минимальными затратами.
Принять участие можно зарегистрировавшись по ссылке на портале www.udmexport.ru
Мероприятие пройдет 16 ноября с 9.30 до 16.30 в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлева по адресу: город Ижевск, улица Ломоносова 4Б, зал 509
Наша справка:
eBay Inc. (ибэй) — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов. Управляет сайтом eBay.com и его версиями в разных странах. Российское представительство начало работать с июня 2012 года.
Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец торговой площадки Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.