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Топ-менеджеры Alibaba и eBay в России приедут в Ижевск учить предпринимателей

15:59, 08 ноября, 2018
Алексей Мокрушин
15:59, 08 ноября, 2018
Алексей Мокрушин
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#торговля\n#eBay\n#Alibaba
Фото: www.retail-week.com
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Уникальный случай, когда менеджеры такого уровня приедут в Удмуртию и бесплатно дадут советы как правильно организовать выгодную торговлю на мировых онлайн-площадках.

Ижевск. Удмуртия.  Представители крупных мировых торговых площадок и Российского экспортного центра приедут в Ижевск на мастер-класс «Выход на экспорт по каналам электронной торговли».

Спикерами выступят:

  • Алексей Мурзенок - Директор по развитию электронной торговли АО «РЭЦ»
  • Борис Нейман – Генеральный директор Alibaba в России;
  • Илья Кретов - Генеральный директор eBay в России;
  • Роман Пустовалов - партнер eBay по интеграции и развитию бизнес продавцов.

 

В течение 6-часовой экспертной сессии, предпринимателям расскажут как выходить на электронные торговые площадки и успешно продавать, в том числе:

  • Как выбирать подходящую онлайн-площадку для торговли;
  • Как размещать продукцию на маркетплейсах и получить поток клиентов;
  • Как организовывать доставку товаров в США, Европу и Азию;
  • Как получать деньги за свой товар;
  • Как размещаться на маркетплейсах с минимальными затратами.

 

Принять участие можно зарегистрировавшись по ссылке на портале www.udmexport.ru

Мероприятие пройдет 16 ноября с 9.30 до 16.30 в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлева по адресу: город Ижевск, улица Ломоносова 4Б, зал 509

Наша справка:
eBay Inc. (ибэй) — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов. Управляет сайтом eBay.com и его версиями в разных странах. Российское представительство начало работать с июня 2012 года.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец торговой площадки Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. 

15:59, 08 ноября, 2018
Алексей Мокрушин
625
0
#торговля\n#eBay\n#Alibaba

 

 

 


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