Топ-менеджеры Alibaba и eBay в России приедут в Ижевск учить предпринимателей

Уникальный случай, когда менеджеры такого уровня приедут в Удмуртию и бесплатно дадут советы как правильно организовать выгодную торговлю на мировых онлайн-площадках.

Ижевск. Удмуртия. Представители крупных мировых торговых площадок и Российского экспортного центра приедут в Ижевск на мастер-класс «Выход на экспорт по каналам электронной торговли».

Спикерами выступят:

Алексей Мурзенок - Директор по развитию электронной торговли АО «РЭЦ»

- Директор по развитию электронной торговли АО «РЭЦ» Борис Нейман – Генеральный директор Alibaba в России;

– Генеральный директор Alibaba в России; Илья Кретов - Генеральный директор eBay в России;

- Генеральный директор eBay в России; Роман Пустовалов - партнер eBay по интеграции и развитию бизнес продавцов.

В течение 6-часовой экспертной сессии, предпринимателям расскажут как выходить на электронные торговые площадки и успешно продавать, в том числе:

Как выбирать подходящую онлайн-площадку для торговли;

Как размещать продукцию на маркетплейсах и получить поток клиентов;

Как организовывать доставку товаров в США, Европу и Азию;

Как получать деньги за свой товар;

Как размещаться на маркетплейсах с минимальными затратами.

Принять участие можно зарегистрировавшись по ссылке на портале www.udmexport.ru

Мероприятие пройдет 16 ноября с 9.30 до 16.30 в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлева по адресу: город Ижевск, улица Ломоносова 4Б, зал 509

Наша справка:

eBay Inc. (ибэй) — американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов. Управляет сайтом eBay.com и его версиями в разных странах. Российское представительство начало работать с июня 2012 года.

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец торговой площадки Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.