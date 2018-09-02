Концессионеру строительства моста через Каму в Удмуртии могут продлить срок кредитования

По условиям соглашения, «Региональная инвестиционная компания» получила от банка ВТБ 5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. ВТБ планирует продлить срок кредитования концессионеру строительства моста через Каму в Удмуртии. Об этом со ссылкой на руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в республике Николая Ермакова пишет Интерфакс.

По подписанному 1 октября 2013 года концессионному соглашению, общая стоимость проекта составила 13,9 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей выделяла федерация, 1,3 млрд рублей - Удмуртия, а оставшиеся средства концессионер - ООО «Региональная инвестиционная компания». 5 млрд рублей кредита концессионеру предоставил банк. Из них 3,5 млрд рублей являются проектным кредитом на 15 лет под 12,5% годовых, а 1,5 млрд - возобновляемая линия на оплату НДС под аналогичный процент на четыре года.

Сейчас же, по словам Ермакова, банк и власти Удмуртии обсуждают новую модель финансирования концессионера строительства и эксплуатации мостов. Она предполагает пролонгацию срока кредитования. Представитель финансовой организации не стал называть на сколько лет будет продлен срок погашения кредита. Однако отметил, что после изменения он может составить не менее 20 лет.

«Если мы предоставляли там 15-летние кредиты, то они будут пролонгированы на больший срок, для того чтобы не нагружать концедента (Удмуртию – прим.ред.), для того, чтобы наш концессионер «Региональная инвестиционная компания», так сказать, не обанкротилась. Потому что банкротство концессионера - это приведет к требованиям к концеденту», - добавил он.

Напомним, что сроки сдачи моста неоднократно переносили. Движение по новому участку стало платным с конца августа 2017 года. Однако трафик по мосту вместо запланированных 3 тыс. автомобилей в сутки в апреле этого года составил около 1,8 тыс. По условиям договора, Удмуртия компенсирует убытки концессионера, но не более 450 млн рублей. По словам министра транспорта республики Алексея Горбачева, эта сумма не покрывает расходов ООО «РИК».

Интерфакс отмечает, что в настоящее время 49% ООО «РИК» принадлежат кипрскому «Келстено менеджмент лимитед», 21,25% - «Туснелда корпорейшн лимитед» (Белиз), 17% - ООО «Оператор скоростных магистралей», которое через ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг»" и ООО «ВТБ инфраструктурные инвестиции» подконтрольно банку ВТБ. Еще 12,75% долей принадлежит самому ООО «РИК».