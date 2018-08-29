play
pause
  • $ 67.4 ↓
  • € 78.23 ↓

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

12:29, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:29, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
3297
0
Фото: Аэрофлот
3297
0

Лучшая цена, по данным сайта перевозчика, составляет 3787 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Появились цены на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск. Лучшая цена, по данным сайта перевозчика, составляет 3787 рублей. Речь идет о билетах класса «эконом бюджет».

Первые рейсы «Сухого Суперджета» запланированы на 28 октября. Пассажиры также могут купить билеты «эконом оптимум», «эконом премиум», «бизнес оптимум» и «бизнес премиум». Цены на момент написания новости составляют от 4787 до 35352 рублей.

В день по маршруту из Ижевска в Москву и обратно будут курсировать два самолета.

1.jpg

В свою очередь на сайте местного перевозчика «Ижавиа» билеты в этот же день на аналогичные рейсы можно купить за 6,7 тыс. рублей (эконом-стандарт) и 21,5 тыс. рублей (бизнес стандарт).

Также в конце октября из Ижевска можно будет улететь, воспользовавшись услугами компании «РусЛайн». Перевозчик предлагает отправиться из столицы Удмуртии в Москву 29 октября. Стоимость билета составит от 5,9 тыс. рублей («Лайт») до 22,1 тыс. рублей («Премиум»).

12:29, 29 августа, 2018
Георгий Поветкин
3297
0

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

13:40, 27 августа, 2018
7815

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

5586
19:31, 28 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5269
17:32, 22 августа, 2018

Жуткие подземелья Удмуртии: информагентство «Сусанин» рвет туристические шаблоны

5192
17:15, 23 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4654
16:25, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2949

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

2099
10:50, 22 августа, 2018

Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

2070
12:56, 22 августа, 2018

Судейское решение о взыскании с Навального 1 рубля вступило в силу

2014
19:00, 22 августа, 2018

Мошенники обманули «Петербургский метрополитен» на 32 млн рублей

1951
16:55, 22 августа, 2018

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

18:20, 28 августа, 2018
2180

Лидера движения против Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги

1872
14:55, 22 августа, 2018

Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

1824
15:35, 22 августа, 2018

12 сезон сериала «Теория большого взрыва» станет последним

1644
10:20, 23 августа, 2018

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1539
10:52, 27 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

27 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018