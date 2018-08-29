Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

Лучшая цена, по данным сайта перевозчика, составляет 3787 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Появились цены на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск. Лучшая цена, по данным сайта перевозчика, составляет 3787 рублей. Речь идет о билетах класса «эконом бюджет».

Первые рейсы «Сухого Суперджета» запланированы на 28 октября. Пассажиры также могут купить билеты «эконом оптимум», «эконом премиум», «бизнес оптимум» и «бизнес премиум». Цены на момент написания новости составляют от 4787 до 35352 рублей.

В день по маршруту из Ижевска в Москву и обратно будут курсировать два самолета.

В свою очередь на сайте местного перевозчика «Ижавиа» билеты в этот же день на аналогичные рейсы можно купить за 6,7 тыс. рублей (эконом-стандарт) и 21,5 тыс. рублей (бизнес стандарт).

Также в конце октября из Ижевска можно будет улететь, воспользовавшись услугами компании «РусЛайн». Перевозчик предлагает отправиться из столицы Удмуртии в Москву 29 октября. Стоимость билета составит от 5,9 тыс. рублей («Лайт») до 22,1 тыс. рублей («Премиум»).