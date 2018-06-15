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Удмуртия вошла в топ-5 рейтинга Минэкономразвития России

12:55, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:55, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#бизнес\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Минэкономразвития\n#Удмуртия\n#предприниматели
Фото: pixabay.com
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Эффективным посчитали освещение поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика вошла в первую пятёрку рейтинга регионов по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, оценки показывают, насколько эффективно регионы информируют предпринимателей о доступных мерах господдержки.

Лидерами рейтинга стали Ульяновская, Челябинская и Тюменская области. Удмуртия оказалась на пятом месте, уступив Калининградской области.

Отмечается, что при формировании рейтинга внимание уделялось работе регионов по созданию инфраструктуры популяризации предпринимательства в соцсетях, на официальных сайтах органов власти, а также освещению темы в СМИ. Эксперты также оценили, насколько эффективно используются персональные страницы глав регионов в соцсетях.

Более подробный и тщательный анализ будет проводиться по итогам 2018 года. Всё это позволит повысить уровень открытости региональных органов власти и организаций, осуществляющих поддержку бизнеса, а также повысить уровень информированности и доверия предпринимателей к реализуемым государством программам поддержки.

12:55, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
149
0
#бизнес\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Минэкономразвития\n#Удмуртия\n#предприниматели

 

 

 


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