Удмуртия вошла в топ-5 рейтинга Минэкономразвития России

Эффективным посчитали освещение поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика вошла в первую пятёрку рейтинга регионов по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, оценки показывают, насколько эффективно регионы информируют предпринимателей о доступных мерах господдержки.

Лидерами рейтинга стали Ульяновская, Челябинская и Тюменская области. Удмуртия оказалась на пятом месте, уступив Калининградской области.

Отмечается, что при формировании рейтинга внимание уделялось работе регионов по созданию инфраструктуры популяризации предпринимательства в соцсетях, на официальных сайтах органов власти, а также освещению темы в СМИ. Эксперты также оценили, насколько эффективно используются персональные страницы глав регионов в соцсетях.

Более подробный и тщательный анализ будет проводиться по итогам 2018 года. Всё это позволит повысить уровень открытости региональных органов власти и организаций, осуществляющих поддержку бизнеса, а также повысить уровень информированности и доверия предпринимателей к реализуемым государством программам поддержки.