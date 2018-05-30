Директор «Ижавиа» заявил о возможном появлении международного терминала в Удмуртии

По словам Александра Синельниква, это может произойти в течение 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. Директор «Ижавиа» в интервью ГТРК «Удмуртия» заявил о возможном появлении международного терминала в Удмуртии. По словам Александра Синельниква, это может произойти в течение ближайших 5 лет.

«Я все для этого буду делать. Аэропорт Нижнего Новгорода – 300 тысяч пассажиров. Как вы думайте за счет чего увеличился трафик? За счет всех направлений и международных в том числе. У нас в 3 раза возросли все направления. И турецкие направления – чартеры массовые и регулярные международные рейсы. Это тоже самое», - сказал Александр Синельников.

По его словам, все будет зависеть от развития инфраструктуры.

Отметим, что в октябре 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов сказал о том, что создавать международный терминал в столице Удмуртии не актуально, так как у авиакомпании на тот момент не было гарантированного пассажиропотока, чтобы делать прямые рейсы.

«Только четыре региона, у кого такие возможности есть. Это Приморье, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Все остальное по заявкам чартеров. Давайте будем реалистами», - сказал глава Удмуртии осенью 2017 года.

Отметим, что сейчас в республике идет процесс разделения «Ижавиа». На встрече с журналистами, которая была посвящена итогам работы делегации Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме, гендиректор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов заявил, что на реконструкцию аэровокзального корпуса, по предварительным оценкам, необходимо около 850 млн рублей.

«Здесь надо иметь ввиду, что здесь две составные части: первая - это плоскостные сооружения, которые находятся в федеральной собственности и сам аэровокзальный комплекс. По предварительным оценкам и консультациям с потенциальными партнерами, реконструкция составит порядка 850 млн рублей», - сказал Генералов.

В свою очередь, руководитель региона Александр Бречалов отметил, что в ходе ПЭМФ у него была встреча с помощником президента страны Игорем Левитиным, который ранее руководил федеральным Минтрансом, а также с коллегами из Ростовской области, вложивших «существенные деньги именно в аэропортовый комплекс».

«Именно поэтому в этом году мы не стали реконструировать комплекс. Переговоры закончились, мы ждем дату, и мы надеемся, что в скором времени «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы Москва-Ижевск-Москва. Посмотрим, что будет с пассажиропотоком и уже тогда на основе новых прогнозных данных будем понимать, либо мы сами будем реализовывать проект, либо как Дмитрий (Генералов – прим. ред.) сказал, он провел переговоры со всеми операторами, кто имеет опыт реализации в сфере аэропорта. Это вторая тема», - рассказал журналистам Александр Бречалов.