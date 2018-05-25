Предприятия Удмуртии смогут напрямую поставлять продукцию на завод «КАМАЗ»

Соответствующее соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме.

Ижевск. Удмуртия. Делегация Удмуртской Республики подписала соглашение с ПАО «КАМАЗ». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение гарантирует поставку продукции региональных предприятий Удмуртии на ПАО «КАМАЗ». В апреле 2018 года представители компании уже приезжали в столицу республики, чтобы ознакомиться с местными производителями.

«Мы очень хорошо поработали ещё до подписания этого соглашения… То есть мы прямо на этой встрече заключали прямые контракты поставок от наших производителей на предприятия ПАО «КАМАЗ». И сегодняшнее соглашение просто зафиксировало, что мы дружим, сотрудничаем и работаем вместе», - сообщил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Благодаря подписанным соглашениям, республика сможет расширить поставки продукции промышленных предприятий на завод «КАМАЗ». Благодаря прямым контрактам с «КАМАЗом», предприятия Удмуртии смогут получить большую прибыль, а также создать новые рабочие места и платить больше налогов в бюджет республики. Отмечается, что оглашение также даст возможность кооперации тем предприятиям региона, которые что-либо делают в области автокомпонентов, и совместно поставлять свою продукцию на «КАМАЗ».

«Но, главное, что мы хотим сделать - это вернуть поставки продукции завода «Ижсталь» на «КАМАЗ». Переговоры идут тяжело, но конструктивно. В июне вновь запланирована встреча двух предприятий, и мы очень надеемся, что у них получится договориться», - добавил вице-премьер.