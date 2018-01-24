Около 70 млн рублей хочет вложить компания из Башкирии в реконструкцию старейшей бани Ижевска

Инвесторы представили проект обновления бани №3 по улице Коммунаров главе города.

Ижевск. Удмуртия. Башкирская компания «Уфимские бани» хочет вложить около 70 млн рублей в реконструкцию бани №3 по улице Коммунаров в Ижевске. Как сообщает пресс-служба города, инвесторы представили проект властям столицы Удмуртии во вторник, 23 января.

Компания планирует обновить здание и газифицировать его. Эти работы планируют провести в течение полутора лет. По словам инвесторов, проект успешно работает в Уфе. На протяжении нескольких лет баня не теряет популярность, трафик посещений – 6 тыс. человек в месяц.

«Сегодня в городе работают всего три городские бани, и эта услуга востребована ижевчанами. Реконструкция бани №3, одной из старейших в Ижевске, расположенной в центре города, будет оценена по достоинству любителями парных», - прокомментировал глава города Юрий Тюрин.

Стороны обсудили возможности предоставления здания бани в аренду инвесторам, условия заключения договора будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.