В Ижевске началась конференция по стандартизации продукции ОПК

Во время мероприятия участники планерного заседания обсудят совершенствование нормативно правового регулирования в сфере стандартизации и оценки соответствия продукции, поставляемой по гособоронзаказу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась всероссийская конференция по стандартизации продукции оборонно-промышленного комплекса. Во время мероприятия участники планерного заседания обсудят совершенствование нормативно правового регулирования в сфере стандартизации и оценки соответствия продукции, поставляемой по гособоронзаказу.

«Очень приятно всех вас видеть на удмуртской земле. Мы понимаем, что сейчас здесь собралось то сообщество, которое понимает цену и времени и всему остальному. Сегодня здесь собрались представитель различных ведомств и направлений. Мы рады, что такое большое совещание проходит именно у нас. А где же его еще проводить, потому что 93 процента стрелкового оружия производится в Удмуртии. Здесь мощнейшие предприятия ОПК, «Булава», «Тополь-М», «Искандер», концерн «Калашников», ИЭМЗ «Купол», «Аксион». Это все флагманы оборонной промышленности и мы этим гордимся», - обратился к участникам конференции премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

В обсуждении вопросов различной тематики приняли участие замначальника управления ГУ вооружения Вооруженных сил России Евгений Ушаков, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, директор одного из Департаментов Минпромторга России Константин Леонидов, замдиректора Департамента сертификации, стандартизации и лицензирования ГК «Роскосмос» Геннадий Абраменков и другие.

Помимо стандартов продукции ОПК участники конференции обсудили приоритетные пути повышения ее качества, реализацию постановлений правительства России и развитие нормативно-правового регулирования.