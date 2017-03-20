Власти Удмуртии и ВТБ составят новый график строительства Камского моста

По словам руководителя региона Александра Соловьева, сейчас работы на объекте идут с небольшим отставанием.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал о небольшом отклонении от графика при строительстве Камского моста. Как рассказал журналистам Александр Соловьев, участники строительства сделают все, чтобы ликвидировать отставание.

«Нет, ключевых моментов сегодня на совещании мы не рассматривали. Они не выявились, потому что Михаил Бабич проводил недавно встречу, и мы подвели ее итоги. Резюмировали что идет, а что не идет. Мы поговорили о физических объемах. Есть отставание. В течение двух дней мы составим новый график и будем делать все, чтобы ликвидировать это отставание. Время на раскачку нет», - рассказал журналистам руководитель региона.

Также в ходе совещания глава региона потребовал предоставить ему новый график в течение двух-трех дней.

«График с подписью по всем видам работ должен лежать у меня на столе», - обратился к участникам совещания Соловьев.

Напомним, на этом же совещании старший вице-президент Банка ВТБ Юрий Молчанов рассказал о том, что для автомомбилистов разработают специальную программу лояльности.