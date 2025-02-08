Камбарка. Удмуртия. В Камбарке задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хищении более 1 300 литров бензина с использованием топливной карты организации. По данным ОМВД России «Камбарское», мужчина, занимавший должность начальника участка дорожной компании, в период с марта 2024 года по январь 2025 года заправлял личный автомобиль за счет работодателя. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Предварительная сумма ущерба составила почти 70 тысяч рублей. Оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что подозреваемый систематически использовал служебную топливную карту в личных целях.