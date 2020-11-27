СБР: Бабиков и Гараничев пропустят стартовый этап Кубка мира из-за коронавируса

В женской сборной заражений COVID-19 не выявлено.



Контиолахти. Финляндия. У медицинских властей Финляндии нет претензий к российским биатлонистам по поводу коронавируса, за исключением Бабикова и Гараничева. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

С команды снят введенный ранее карантин, спортсменам разрешено продолжить подготовку к первому этапу Кубка мира по биатлону, который стартует 28 ноября в Контиолахти.

Однако Бабиков и Гараничев гонки вынуждены будут пропустить. У первого, как уже сообщалось, положительный тест на COVID-19, второй может быть носителем инфекции, поскольку проживал в одном номере с Бабиковым. В то же время тест на коронавирус Гараничев сдал отрицательный, отмечают в СБР. Также в пресс-службе Союза биатлонистов России добавили, что Бабикова изолировали как минимум по 1 декабря. Отстранение Гараничева продлится до 5 декабря.

27 и 28 ноября сборная России должна сдать ещё одни плановые тесты на COVID-19.

Напомним, кроме Бабикова, заражение коронавирусом было ранее установлено у двух врачей и массажиста мужской сборной. В женской сборной все тесты – отрицательные, проблем с допуском команды к соревнованиям не ожидается.

«В настоящий момент СБР ожидает от IBU официальное подтверждение информации о снятии карантина», - добавили в пресс-службе Союза биатлонистов России.