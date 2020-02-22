Полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Александра Логинова подозревают в употреблении допинга.

Антхольц. Италия. Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. Об этом пишет Российская Газета.

Полиция вломилась к спортсменам в субботу в 6 утра. У лидера команды Логинова изъяли телефон и ноутбук.

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на телеканал Матч ТВ, у спортсмена забрали оружие. «Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои», - сообщил каналу Логинов. По его словам, запрос на обыск поступил от IBU.

Со ссылкой на ТАСС также сообщается, что обыски не случайны - спортсмена и тренера подозревают в допинге.

Напомним, ранее Александр Логинов выиграл золотую и серебряную медали на текущем Чемпионате мира в Италии. С 2008 года у российских мужчин не было личного золота на чемпионатах мира.

Сегодня, 22 февраля, спортсменов ждет эстафета. Начало в 16:45 по московскому времени.