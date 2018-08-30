Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

СБР намерены разобраться в ситуации.

Москва. Союз биатлонистов России (СБР) прокомментировал Обвинения IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Официальное заявление опубликовали на сайте СБР.

Союз указывает, что три из четырех спортсменов уже завершили спортивную карьеру. А ещё один не выступает и не тренируется в составе национальной команды России.

«Тем не менее, СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже», - говорится в сообщении.

У обвиненных есть 14 дней на обжалование решений комиссии WADA.

СБР подчеркивает «нулевую толерантность в отношении нарушителей антидопинговых правил», а также о готовности открытого сотрудничества с IBU и WADA.

«Мы обращаем особое внимание на то, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года и с тех пор Союз биатлонистов прикладывает максимум усилий для профилактики и предотвращения повторений подобных случаев», - подвели итог в СБР.