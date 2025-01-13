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В Уфе для спасения кота из вентиляции пробили стену одной из квартир

12:06, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
В Уфе для спасения кота из вентиляции пробили стену одной из квартир
12:06, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
132
0
#Башкортостан\n#животные\n#спасатели
Источник фото: unsplash.com (Borna Bevanda)
132
0

Бездомное животное решило погреться, но выбраться не смогло.

Уфа. Башкортостан. В Уфе для спасения кота из вентиляционной шахты пробили стену одной из квартир. Об этом сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

По информации местных Телеграм-каналов, уличный кот забрался в вентиляционную шахту, чтобы погреться, однако самостоятельно выбраться не смог. Жители многоэтажки почти две недели слышали жалобное мяуканье, но не понимали, откуда оно раздается.

На 12-й день один из жильцов обратил внимание на крик кота за стеной своей ванной. Мужчина вызвал сотрудников МЧС. Чтобы достать хвостатого, им пришлось проделать перфоратором дыру в стене. Спасенный кот первым делом захотел пить и долго не отходил от миски.

Жильцы пострадавшей квартиры решили оставить кота у себя.

12:06, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
132
0
#Башкортостан\n#животные\n#спасатели