В Уфе для спасения кота из вентиляции пробили стену одной из квартир

Уфа. Башкортостан. В Уфе для спасения кота из вентиляционной шахты пробили стену одной из квартир. Об этом сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

По информации местных Телеграм-каналов, уличный кот забрался в вентиляционную шахту, чтобы погреться, однако самостоятельно выбраться не смог. Жители многоэтажки почти две недели слышали жалобное мяуканье, но не понимали, откуда оно раздается.

На 12-й день один из жильцов обратил внимание на крик кота за стеной своей ванной. Мужчина вызвал сотрудников МЧС. Чтобы достать хвостатого, им пришлось проделать перфоратором дыру в стене. Спасенный кот первым делом захотел пить и долго не отходил от миски.

Жильцы пострадавшей квартиры решили оставить кота у себя.