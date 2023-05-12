Путин изменил Концепцию миграционной политики в России

Москва. В Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы внесены изменения. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

В документе отмечается повышение миграционного оттока из страны в 2022 году и предлагается принять меры по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения населения.

Также в Концепцию добавлен пункт о стимулировании возвращения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в места постоянного проживания, в том числе из-за рубежа.

Кроме того, изменения касаются недопущения образования этнических анклавов и противодействия дискриминации иностранных граждан по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.