Патриарх Кирилл заблокировал работу над законом о борьбе с домашним насилием в России

Москва. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой заблокировать работу над законопроектом о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщил CT News со ссылкой на журнал StarHit.

По информации источника, патриарх Кирилл и митрополит Тихон, которого считают духовником президента, не дали продолжить работу над законом о борьбе с домашним насилием. Глава Русской православной церкви заявил, что само понятие «семейно-бытовое насилие» чуждо для граждан России, оно пришло к нам из-за границы.

Патриарх Кирилл убедил Владимира Путина в том, что если в России примут такой закон, то наша страна станет зависимой от иностранных нововведений. После этого спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая была одной из основных лоббистов законопроекта, пришлось объявить о приостановлении работы над документом.

Напомним, в 2017 году из Уголовного кодекса РФ удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

Высокий резонанс и внимание к проблеме появились в стране после громкого дела Маргариты Грачёвой, которую в декабре 2017 года муж вывез в лес и отрезал ей кисти обеих рук. В ходе следствия выяснилось, что женщина до того неоднократно обращалась в полицию с жалобами на агрессивное поведение супруга, но правоохранители оставили обращения без внимания.

По данным Консорциума женских неправительственных объединений, 61% женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия.

По данным Росстата, в среднем за год жертвами насилия в семье становятся около 35 тысяч человек.