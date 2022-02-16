Губернатор Калужской области объяснил, почему в регионе ужесточают миграционную политику

Калуга. Калужская область. Власти Калужской области объявили об ужесточении условий для въезда гастарбайтеров. Глава региона Владислав Шапша заявил в интервью RT, что одна из целей таких мер — стабилизация расходов бюджета на социальные программы.

«Давайте посмотрим на цифры. Граждане иностранных государств, которые стали гражданами России за последние два года, то есть граждане России, по сути, получают, как и все остальные, пособия на детей от 3 до 7 лет. За прошлый год в Калужской области такое пособие получили 28 тыс. человек. Из них бывших иностранных граждан — менее 1,5 тыс. человек», — приводит агентство слова губернатора.

Также Шапша напомнил, что в силу национальных традиций, у жителей южных республик бывшего СССР семьи обычно многодетные.

«По факту более 3 тыс. многодетных семей у нас родили детей на территории Калужской области, из них детей мигрантов — 457», — отметил глава региона. Также он назвал проблемой то, что многие из приезжих общаются исключительно с земляками и не перенимают российские обычаи и ценности.

«Рост количества людей, становящихся гражданами, но не разделяющих нашу культуру. Это самый больной вопрос. Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами», — посетовал губернатор.

Ранее власти Калужской области объявили о выходе из программы по содействию добровольному переселению в Россию зарубежных соотечественников. Также глава региона потребовал от миграционных органов пересмотра оснований для проживания на территории региона лиц, не владеющих русским языком.

Кроме того, в Обнинске Калужской области объявили о планах заменить маршрутки, на которых работают почти исключительно гастарбайтеры, современными автобусами. Об этом RT рассказал муниципальный депутат, президент торгово-промышленной палаты Обнинска Вячеслав Наруков.

«Планируется переоснащение транспорта... Те маршрутки, которые мы видим сейчас, они должны кануть в Лету», — приводит агентство слова депутата.