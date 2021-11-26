В Кузбассе начался траур по погибшим в шахте «Листвяжная» горнякам и спасателям

По возбужденному в связи с трагедией уголовному делу задержаны руководители объекта и участка.



Кемерово. Кемеровская область. Количество жертв ЧП в шахте «Листвяжная» Кемеровской области составило по уточненным данным 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей). Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев, пишет «Интерфакс».

В частности, погибшими признаны 35 горняков, пропавших во время инцидента. Кроме того, скончались несколько горноспасателей, пытавшихся прийти им на помощь.

В больницах до сих пор находятся 38 рабочих, а также 11 сотрудников спасслужб.

Указом губернатора в Кемеровской области объявлен траур по погибшим с 26 по 28 ноября.

К аварии мог привести взрыв метано-воздушной смеси, отметил Цивилев. Ранее вероятной причиной ЧП называли возгорание угольной пыли без взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В рамках расследования задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.

Прокуратура Кузбасса проводит проверку соблюдения техники безопасности и охраны труда на объектах угледобывающей промышленности региона.

Обнародован план проведения дальнейших поисковых работ на шахте «Листвяжная». В частности, предполагается загерметизировать участок горных выработок объемом 257 тыс. кубометров. Это позволит в течение 3 суток естественным образом поднять концентрацию метана до 20%, что уменьшит вероятность взрыва. После этого извлечение тел погибших может быть возобновлено, решение об этом примет штаб по проведению поисковой операции.

Тем временем предполагается пробурить скважину для тушения оставшихся очагов возгорания в шахте. В работах примут участие прибывшие на объект 3 отделения Военизированной горноспасательной части.