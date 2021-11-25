Число погибших горняков в задымленной шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 11

На место трагедии вылетел руководитель МЧС России.



Белово. Кемеровская область. В шахте «Листвянская» Кемеровской области погибло не менее 11 рабочих. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев, пишет «Интерфакс».

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — написал губернатор Кузбасса в своем Telegram-канале Цивилева.

Как уже сообщалось, утром 25 ноября в шахте произошло задымление в системе вентиляции — по предварительным данным, из-за возгорания угольной пыли. Под землей находились 285 горняков, больше 230 из них вывели на поверхность. Еще 39 рабочих ищут. Пострадали не менее 40 человек.

Как сообщает RT, о ситуации проинформировали президента России. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кузбасс отправился врио главы МЧС России Александр Чуприян с психологами, специалистами-медиками и оперативной группой. Также на место трагедии отправлен замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

Шахта «Листвяжная» с 2011 года принадлежит компании «СДС-Уголь». Сырье с нее поступает на обогатительную фабрику, где выпускают угольный концентрат марки «Д».