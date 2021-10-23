Митрополит Иларион высказался за обязательные прививки от ковида для служителей церкви

По мнению представителя РПЦ, духовенство находится в группе риска заражения.

Москва. Митрополит Иларион высказался одобрительно о необходимости введения обязательной вакцинации от коронавируса для священников. Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата сделал это заявление в эфире канала «Россия 24».

Слова викария предстоятеля Русской православной церкви приводит «Интерфакс»: «Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна была бы быть обязательной, поскольку священнослужители находятся в постоянном контакте с очень большим количеством людей. За исключением, конечно, тех случаев, когда имеются какие-то медицинские противопоказания», - так высказался по поводу вакцинации митрополит Иларион в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на ВГТРК.

При этом священник подчеркнул, что руководство Русской православной церкви, как это делает и правительство России в отношении своих граждан, не принуждает духовенство проходить вакцинацию в обязательном порядке.

И добавим, 21 октября общероссийский оперштаб по коронавирусу сообщил, что в стране вновь обновлен суточный антирекорд по числу заболевших - 37 678 человек. В Удмуртии вновь выявили 391 случай заражения ковидом.