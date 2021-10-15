Политобозреватель RT: резонансный конфликт в московском метро показал незрелость общества

Историю с избиением прокомментировал на канале RT Сергей Строкань.



Москва. Избиение пассажира метро в Москве троими жителями Северного Кавказа прокомментировал политолог Сергей Строкань. В стриме RT он заявил, что подобные ситуации могут быть связаны с «недостаточно зрелым гражданским обществом».

«Меня больше всего испугала фраза «понаехали тут». Да, чудовищный случай в метро. Но вы понимаете, уже какой сделан вывод? Что это потому, что «понаехали». То есть мы исключаем, что среди нас, «непонаехавших», могут быть такие отморозки», — отметил Строкань. По его мнению, говорящие так москвичи идут по ложному следу.

Проблема намного глубже, считает политолог. Не знать, как вести себя на людях, пытаться продемонстрировать свою силу через агрессию, могут не только гости столицы.

«Проблема в недостаточно зрелом гражданском обществе... Просто злоба нарастает, агрессия, люди теряют ориентиры. Ведь вот так могут себя вести люди, которые не имеют жизненных ориентиров, которые болтаются в этом метро... они не знают, что им делать, им нужно как-то себя выразить — они по-другому не могут себя выражать. И не надо думать, что это проблема «понаехавших», это может быть с кем угодно», — считает комментатор.

Напомним, инцидент с нападением троих жителей Дагестана на вступившегося за девушку пассажира метро произошел 4 октября. 25-летний мужчина получил тяжелые травмы головы. При задержании злоумышленники угрожали полицейским предметом, похожим на нож.

Следователи возбудили в отношении задержанных дело о покушении на убийство.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не посоветовал воспринимать произошедшее не как проявление «межнациональной напряженности», а как историю об обычных «подонках, о хулиганах».