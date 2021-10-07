Пострадавших от паводка жителей Забайкалья решили поддержать картошкой

Все желающие могут пожертвовать по ведру клубней для тех, чьи огороды оказались затоплены.



Чита. Забайкальский край. Сельским жителям, чей урожай погиб из-за наводнения, в Забайкалье окажут натуральную и денежную помощь. Благотворительную акцию «Ведро картошки» объявила местная некоммерческая организация «Забота рядом», пишет «Российская газета».

Всем неравнодушным предложили пожертвовать по ведру клубней, других овощей, либо по 300 рублей (именно столько просят сейчас в магазинах Забайкалья за 10 килограммов картофеля). «Скинуться» на указанную сумму либо ее натуральный эквивалент окажется необременительным для любой семьи, но зато очень пригодится людям, оставшимся без запасов на зиму, считают организаторы акции. Волонтеры обещают ежедневно отчитываться о том, сколько картошки и денег поступило в пункты сбора гуманитарной помощи.

Продукты и деньги доставят в первую очередь в Чернышевский район. Здесь в одном только в селе Гаур летом подтопило 113 домов, урожая лишились 380 жителей. Затем помощь будет оказана жителям других попавших в зону подтопления территорий.

В акции «Ведро картошки» уже приняли участие сотрудники Читинской дирекции связи РЖД. Они собрали для пострадавших от паводка пожилых селян 22 мешка.

Добавим, в июне и июле режим ЧС из-за подтоплений объявлялся в 17 районах Забайкальского края. Вода пришла в 3360 домохозяйств и повредила 2700 жилых построек. От стихийного бедствия пострадали 15 тыс. жителей региона.