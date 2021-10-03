Об этом сообщила Лена Катина.

Москва. Российская музыкальная группа «Тату» может воссоединиться в 2022 году. Как передаёт Life, об этом сообщила бывшая участница коллектива Лена Катина.

«Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года», — рассказала певица в «Инстаграме».

Она также отметила, что вторая солистка группы Юлия Волкова также примет участие в концерте. Кроме того, Лена Катина анонсировала сериал о группе с участием исполнительниц на одной из стриминговых площадок.

Напомним, группа (t.A.T.u.) была создана в 1999 году. На тот момент Юле Волковой было 14 лет, а Лене Катиной было 15. В 2003 году группа «Тату» выступала на конкурсе Евровидение, где заняла третье место. Спустя шесть лет после этого дуэт распался.