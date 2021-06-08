Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид

Профсоюзы потребовали у Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

11:55, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
Профсоюзы потребовали у Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
11:55, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
38
0
#профсоюзы\n#Владимир Путин\n#пенсионеры\n#пенсии
Фото: pixabay.com
38
0

Письмо об этом направил президенту Михаил Шмаков.

Москва. Руководитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту России. В письме профсоюзный лидер попросил Владимира Путина вернуться к вопросу об индексации пенсий лицам, продолжающим трудиться после выхода на заслуженный отдых, пишет РБК.

Шмаков заявил, что правительство не исполняет поручение президента о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ни одно из предложений депутатов Госдумы на эту тему не было одобрено, а сам кабмин не спешит подготовить свой вариант постановления о повышении выплат указанной категории граждан, отметил председатель ФНПР.

Такое отношение министров к поручению президента ухудшает материальное положение значительной части пенсионеров (по оценке Шмакова, речь идет о нескольких тысячах россиян).

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», - отмечается в письме.

Индексацию пенсий лицам, продолжающим трудиться после выхода дна пенсию, отменили с января 2016 года. Вернуть ее поручил правительству в январе 2021 года президент России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле.

11:55, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
38
0
#профсоюзы\n#Владимир Путин\n#пенсионеры\n#пенсии