Профсоюзы потребовали у Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Письмо об этом направил президенту Михаил Шмаков.



Москва. Руководитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту России. В письме профсоюзный лидер попросил Владимира Путина вернуться к вопросу об индексации пенсий лицам, продолжающим трудиться после выхода на заслуженный отдых, пишет РБК.

Шмаков заявил, что правительство не исполняет поручение президента о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ни одно из предложений депутатов Госдумы на эту тему не было одобрено, а сам кабмин не спешит подготовить свой вариант постановления о повышении выплат указанной категории граждан, отметил председатель ФНПР.

Такое отношение министров к поручению президента ухудшает материальное положение значительной части пенсионеров (по оценке Шмакова, речь идет о нескольких тысячах россиян).

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», - отмечается в письме.

Индексацию пенсий лицам, продолжающим трудиться после выхода дна пенсию, отменили с января 2016 года. Вернуть ее поручил правительству в январе 2021 года президент России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле.