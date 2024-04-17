Более 41 тысячи пожилых жителей Удмуртии получают повышенную пенсию

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 41 тыс. жителей старше 80 лет получают выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Удмуртии.

На данный момент в республике проживает 5600 человек старше 90 лет и 57 пенсионеров, отметивших столетний юбилей. Самая пожилая женщина проживает в Малопургинском районе, ей исполнилось 104 года, а самый возрастной мужчина недавно отметил 102-летие. Он живёт в Октябрьском районе Ижевска.

С 1 января этого года выплата для жителей, получающих страховую пенсию по старости, составила 8 134,88 рубля, а для пенсионеров, перешедших 80-летний рубеж — 16 269,76 рубля. Об особенностях начислений рассказала заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Удмуртской Республике Елена Никулина.

«Например, пенсионер отметил юбилей 15 апреля. Повышенная пенсия будет перечислена ему в мае с доплатой за часть апреля, начиная с даты рождения, то есть с 15 апреля до конца месяца», — пояснила Елена Никулина. Также она отметила, что надбавка устанавливается автоматически по достижении 80-летнего возраста.

Тем не менее, для инвалидов I группы пенсия после 80 лет не изменится, так как они уже получают двойную выплату вне зависимости от возраста.