С 1 апреля 44 000 жителей Удмуртии проиндексируют пенсии

Ижевск. Удмуртия. С 1 апреля отделение Социального фонда России по Удмуртии произведёт плановую индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,5%. Как сообщает государственный внебюджетный фонд, в республике данное повышение коснется 44 тысяч жителей.

Напомним, что социальная пенсия назначается гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют страхового стажа. Это дети с инвалидностью, инвалиды с детства, инвалиды от общего заболевания, дети, потерявшие кормильца, а также пожилые люди, которым не хватает стажа или нужного количества пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.

Социальная пенсия по старости таким гражданам назначается на 5 лет позже, чем страховая. Так, в 2024 году претендовать на социальную пенсию по старости могут женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет, при условии, что они не работают.

Повышение произойдет также у получателей государственных пенсий, размер выплат которых зависит от размера социальной пенсии. Такие выплаты получают военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и добровольцы, граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», имеющие группу инвалидности.

«Если размер социальной пенсии меньше прожиточного минимума в регионе (в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в Удмуртии составляет 11 828 рублей), то гражданину будет назначена социальная доплата, которая позволит увеличить пенсионное обеспечение до необходимого уровня», — пояснил управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртской Республике Алексей Бельтюков.

Важно отметить, что для индексации социальной пенсии гражданам никуда обращаться не нужно. Отделение СФР по УР делает это проактивно. Выплата пенсии в новых размерах начнётся с 3 апреля в соответствии с утверждёнными графиками доставки.