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Размер желаемой пенсии среди опрошенных ижевчан за четыре года вырос на несколько тысяч рублей

11:10, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Размер желаемой пенсии среди опрошенных ижевчан за четыре года вырос на несколько тысяч рублей
11:10, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсии
Фото: ИА «Сусанин»
146
0

В 2019 году достойной пенсией называли 36 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Среди ижевчан провели опрос на предмет размера желаемой пенсии. Данные приводит сервис SuperJob.

Опрос проводился с 13 по 31 декабря 2023 года среди экономически активного населения из всех округов страны. Своим мнением поделились 1 600 респондентов.

Опрошенные ижевчане назвали размер достойной пенсии — 44 300 рублей. В апреле 2023 года горожане ожидали пенсию в размере 42 200 рублей, в ноябре 2022 года — 39 400 рублей, в 2020 году — 38 500 рублей, в 2019 году — 36 000 рублей.

Самую большую пенсию ожидают в Москве и Санкт-Петербурге — 51 500 и 49 000 рублей соответственно.

11:10, 11 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсии