Размер желаемой пенсии среди опрошенных ижевчан за четыре года вырос на несколько тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Среди ижевчан провели опрос на предмет размера желаемой пенсии. Данные приводит сервис SuperJob.

Опрос проводился с 13 по 31 декабря 2023 года среди экономически активного населения из всех округов страны. Своим мнением поделились 1 600 респондентов.

Опрошенные ижевчане назвали размер достойной пенсии — 44 300 рублей. В апреле 2023 года горожане ожидали пенсию в размере 42 200 рублей, в ноябре 2022 года — 39 400 рублей, в 2020 году — 38 500 рублей, в 2019 году — 36 000 рублей.

Самую большую пенсию ожидают в Москве и Санкт-Петербурге — 51 500 и 49 000 рублей соответственно.