В России определились, кого можно забирать в вытрезвители

Правила работы антиалкогольных заведений разработали совместно Минздрав, Минтруд и полиция.



Москва. Какие условия должны соблюдаться в вытрезвителях и кого можно туда отправлять, решили совместно Минздрав, Минтруд и МВД. Ведомства разработали и опубликовали правила работы организаций, которые оказывают помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пишут «Известия».

В частности, в антиалкогольные учреждения можно принимать лиц в состоянии опьянения, находящихся в общественных местах и не могущих самостоятельно ориентироваться и передвигаться. Также допускается отправлять в вытрезвители злоупотребивших спиртным граждан, способных причинить вред жизни, здоровью и имуществу. В последнем случае необходимо письменное заявление людей, находящихся совместно с пьяницами в одном жилом помещении.

В то же время в вытрезвители нельзя принимать несовершеннолетних, беременных, инвалидов, а также тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи или ведет себя агрессивно.

Сотрудники учреждений обязаны оказывать «клиентам» первичную медико-санитарную, социально-психологическую и правовую помощь, содействовать им в трудоустройстве. Содержать нетрезвых лиц в антиалкогольном заведении следует до естественного протрезвления.

Напомним, ранее правила доставления граждан полицией в вытрезвители разработало МВД России. А в конце 2020 года Госдума приняла закон о воссоздании системы антиалкогольных заведений в стране.