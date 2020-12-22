В России воссоздадут систему вытрезвителей

Правила приема, осмотра и оказания помощи пьяницам будут едиными по всей стране.



Москва. Закон, позволяющий регионам и муниципалитетам открывать вытрезвители, приняла Госдума. Как сообщает пресс-служба парламента, документ прошел третье, заключительное чтение.

Отмечается, что создание антиалкогольных учреждений станет прерогативой местных властей. Закон также не запрещает организовывать вытрезвители в партнерстве с частными организациями.

В то же время правила работы данных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне. Совместный нормативный акт будет подготовлен Минздравом, Минтруда и МВД, затем его примет правительство.

Предполагается, что «клиентами» вытрезвителей станут те, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Перед помещением в вытрезвитель гражданина осмотрит медработник на предмет наличия заболеваний, требующих госпитализации.

Отмечается, что в настоящее время в части регионов медицинские вытрезвители восстановлены, но процесс идет вне рамок законодательства. Цель принятия закона - создать единую систему оказания помощи нетрезвым гражданам, отметил соавтор инициативы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.