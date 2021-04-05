Патриарх Кирилл дал протодьякону Андрею Кураеву возможность сохранить сан

Священнослужитель обещал обдумать это предложение.



Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана известного проповедника, протодьякона Андрея Кураева. Однако документ вступит в силу только после его официального издания, что дает опальному священнослужителю время на пересмотр своих взглядов, пишет РБК.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», - говорится в сообщении Московской епархии.

Сам Андрей Кураев обещал рассмотреть это предложение. На своей странице в Livejournal протодьякон написал, что будет «паки и паки думать» («паки и паки» - «опять и опять» на церковнославянском – ред.)

Напомним, в 2020 году Андрей Кураев в своем «Живом журнале» раскритиковал умершего от коронавируса настоятеля Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Епархиальный суд Москвы усмотрел в этом «признаки хулы» на церковь. В связи с этим патриарх Кирилл запретил Кураева в священнослужении.

Ранее патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана отрицавшего коронавирус и призывавшего к неповиновению мирским и духовным властям схиигумена Сергия (Николая Романова), который затем был отлучен от церкви.