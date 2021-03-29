Священники, муфтии и раввины Москвы высказались против введения платной парковки

По мнению представителей духовенства, это приведет к снижению посещаемости храмов.



Москва. Планы введения новых парковочных тарифов в Москве натолкнулись на сопротивление лидеров религиозных конфессий. Они заявили об угрозе оттока верующих из храмов из-за высокой платы, пишет Коммерсантъ.

С 5 апреля власти столицы намерены ввести новые платные зоны и повысить парковочные тарифы. На некоторых улицах в центре города за час стоянки водителю придется выложить от 200 до 380 рублей, также вводится платная парковка по воскресеньям, когда в православных храмах проводятся богослужения.

Как заявил изданию заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, высокая плата за парковку по выходным может заставить многих прихожан воздержаться от поездок в храмы. Поскольку обычная служба в среднем длится от полутора часов, верующим придется выкладывать как минимум двойной тариф.

У мусульман коллективные молитвы проводятся в пятницу. В этом день льгот на парковку нет. В связи с этим главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предложил отменить плату в определенные часы или дни. Высокие расходы на парковку, подчеркнул он, не должны стать причиной отказа от посещения мечети.

Несколько иную позицию занял лидер Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Он предложил сделать парковку бесплатной, но только для священнослужителей, причем во всех местах, куда они ездят по «служебной необходимости», например у храмов, мечетей, синагог и больниц. Зато верующие миряне должны платить. «Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку», - заявил Юрий Каннер.