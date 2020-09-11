Защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева могут лишить адвокатского статуса

Также Минюст требует наказать Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших.



Москва. Министерство юстиции России потребовало прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского, сообщает пресс-служба ведомства. Указания внести соответствующие представления в адвокатские палаты Северной Осетии и Москвы направлены в региональные управления Минюста.

Напомним, на процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Эльман Пашаев защищал артиста, а Александр Добровинский представлял интересы пострадавших.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, совершенном в июне в нетрезвом виде, и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Также артист лишен прав на вождение на 3 года и обязан уплатить одному из сыновей погибшего в результате аварии водителя-курьера Сергея Захарова 800 тыс. рублей. Двое других детей и жена жертвы ДТП ограничились символическими компенсациями в 1 рубль.