Суд отправил Ефремова в колонию на 8 лет

Кроме того, артист выплатит 800 тыс рублей одному из сыновей погибшего.



Москва. Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в аварии, приведшей к гибели человека и приговорил его к заключению в колонии общего режима сроком на 8 лет. Также актер выплатит штраф в 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего, сообщает Life.

Напомним, 8 июня текущего года внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого скончался от травм в больнице. В крови Михаила Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков. Его отправили под домашний арест.

Поначалу актер уверял, что не помнит событий того вечера. 3 сентября Ефремов заявил, что признает свою вину. Однако суд отказался это учесть, поскольку на протяжении всего процесса артист говорил противоположное.