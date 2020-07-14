Мечеть Святой Софии: Эрдоган пообещал предоставить христианам свободный доступ в бывший собор

Телефонные переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.



Москва. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, одной из тем беседы, состоявшейся 13 июля по инициативе турецкой стороны, стала судьба бывшего храма Святой Софии в Стамбуле.

Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс, который вызвало в России решение открыть в здании бывшего собора мечеть. Президент Турции в ответ заверил, что в храм будут пускать всех желающих, независимо от гражданства и религиозной принадлежности. Также Эрдоган гарантировал сохранность христианских святынь, находящихся в бывшем соборе.

Храм Святой Софии построили в Константинополе в VI веке при императоре Юстиниане. Тысячу лет он был крупнейшим христианским собором. После взятия Константинополя турками-османами в 1453 году храм перестроили в мечеть – к центральному куполу добавили минареты. В 1934 году мечеть закрыли, а в здании открыли музей.

Как уже сообщалось, 10 июля Госсовет Турции поддержал инициативу президента о восстановлении мечети в здании бывшего собора. В тот же день Эрдоган подписал соответствующий указ.

По данным РБК, первые мусульманские богослужения в Святой Софии пройдут уже 24 июля.

Открытие мечети в бывшем христианском соборе раскритиковали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, духовные и светские лидеры других православных государств и даже госсекретарь США Майк Помпео. Однако Эрдоган заявил, что мнение представителей других стран в данном вопросе является вмешательством во внутренние дела Турции.