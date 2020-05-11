Путин анонсировал новый пакет мер по поддержке россиян с детьми

Все семьи с детьми получат выплаты.
Москва. Президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет поддержи семей с детьми. О новых мерах глава государства сообщил на совещании по коронавирусу с главами регионов и правительством.
«Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, имеющие доход на одного человека ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это они смогут с 1 июня», — сказал Путин.
Такие выплаты начисляются с начала 2020 года. Таким образом, семья, подав заявление в июне, сможет разово получит все деньги за первое полугодие. В среднем эта сумма равняется 33 тыс. рублей.
Также введены следующие меры:
- с 1 июня вводятся разовые выплаты в 10 тыс. рублей на детей с 3 до 15 лет включительно. Получить её можно уже с 1 июня через портал Госуслуг;
- минимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет с 3 до 6 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата по 5 тыс. рублей на ребёнка смогут получать все семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет.