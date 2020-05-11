Путин анонсировал новый пакет мер по поддержке россиян с детьми

Все семьи с детьми получат выплаты.

Москва. Президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет поддержи семей с детьми. О новых мерах глава государства сообщил на совещании по коронавирусу с главами регионов и правительством.

«Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, имеющие доход на одного человека ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это они смогут с 1 июня», — сказал Путин.

Такие выплаты начисляются с начала 2020 года. Таким образом, семья, подав заявление в июне, сможет разово получит все деньги за первое полугодие. В среднем эта сумма равняется 33 тыс. рублей.



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