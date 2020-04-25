В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска

Это сделано для контроля за соблюдением режима самоизоляции

Кемерово. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил, что в регионе с 5 мая начнут поэтапно вводить систему электронных пропусков. Как передаёт RT, эта мера принята для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Цивилёв сообщил, что «правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции». Также губернатор сообщил, что было принято решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 4 мая включительно и «ввести дополнительные меры».

Согласно данным на 25 апреля, в Кемеровской области выявлено 103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.