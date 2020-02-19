Маркетологи составили рейтинг самых популярных подарков к Дню защитника Отечества

Кроме прочего, в топ-10 вошли алкоголь, книги и шоколадные фигуры.



Москва. В полном соответствии с расхожим мнением, самыми массовыми подарками мужчинам на 23 февраля являются предметы одежды - рубашки, галстуки, трусы и носки. В то же время не все женщины следуют стереотипам, рассказали агентству RT в Гильдии маркетологов России.

По данным специалистов, на втором месте в рейтинге подношений защитникам Отечества остаются вполне «классические» средства для бритья.

Третье место тоже вряд ли кого-то удивит – дамы дарят своим кавалерам алкоголь, зачастую элитный.

А вот четвертую позицию, по данным маркетологов, занимают гаджеты и аксессуары.

Замыкают пятерку хитов предпраздничных продаж спортивные товары плюс изделия для хобби и увлечений.

В топ-10 популярных подарков на 23 февраля вошли также подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы. Замкнул десятку романтический ужин.

Добавим, расходы на презенты зависят от уровня доходов женщин и их отношения к одариваемому: от 150 рублей до 150 тыс. Однако в среднем стоимость подарка к Дню защитника Отечества составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей, подсчитали маркетологи.