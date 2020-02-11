Госдума готовится принять поправки по выплатам маткапитала

Документ внесен крупнейшей фракцией парламента.



Москва. Изменения в законодательные акты о материнском капитале рассмотрит в ближайшее время Госдума. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».

В поправках отмечается, что действие программы маткапитала следует продлить до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.

Также предлагается законодательно закрепить предложенное президентом России в послании Федеральному Собранию от 15 января расширение круга участников программы. Отныне маткапитал в размере 466 617 рублей будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Если же в семье родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, выплату увеличат до 616 617 рублей.

Кроме того, вдвое сократят время на принятие решения о выдаче сертификата – не месяц, как сейчас, а в течение 15 дней с даты приема заявления.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка могут начать выдавать по всей России уже в марте-апреле текущего года.