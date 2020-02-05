Экономисты высчитали возможные потери России от вспышки коронавируса

Как ожидается, распространение заболевания приведет к падению цен на нефть.



Москва. Экономике России грозят серьезные проблемы из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на «Ведомости».

По данным аналитического обзора Citi, которым воспользовалось издание, основной ущерб нанесет падение цен на нефть, вызванное вспышкой смертельно опасного заболевания. В частности, цена за баррель Brent снизится в 2020 году на 11 долларов США, прогнозируют эксперты. Это уменьшит экономический рост в России на 0,28% - до 1,72% в год.

Данная цифра – 0,28% роста – примерно соответствует ожидаемому эффекту от предложенных Владимиром Путиным новых мер по социальной поддержке семей. Таким образом, коронавирус может обнулить практически всю пользу от инициатив президента России, которые, по расчетам Минфина, обойдутся бюджету в 2020 году в 383 млрд рублей, отмечает издание.