Губернатор Самарской области намерен запретить отстрел собак

Бродячих животных включили в перечень «охотничьих ресурсов» региона.





Самара. Самарская область. Запретить отстрел безнадзорных собак пообещал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он написал в соцсетях, сообщает «Интерфакс».

Ранее местные СМИ обратили внимание, что региональный департамент охоты и рыболовства включил дворняг в перечень «охотничьих ресурсов» и разрешил их отстрел. Азаров пообещал в ближайшие дни внести в губернскую думу законопроект, запрещающий убийство собак.

Также глава региона намерен организовать проверку в ведомстве, допустившем ошибку, в том числе на знание российского законодательства.

По мнению Азарова, к безнадзорным животным применимы только гуманные методы.

«Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем», - написал глава Самарской области.