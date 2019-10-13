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Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девочкой

18:20, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девочкой
18:20, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
114
0
#Россия\n#Саратов\n#детоубийца\n#гибель детей
Фото: pixabay.com
114
0

Многие из них участвовали в поисках ребёнка.

Саратов. В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой. Об этом сообщает RT.

Напомним, девочка пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Отпевание прошло в храме Апостолов Петра и Павла, около которого собрались сотни горожан, желающих с ней проститься. Многие из них участвовали в поисках ребёнка.

Ранее по ходатайству следствия арестовали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девочки. По его словам, он убил ребёнка, так как испугался, что она расскажет взрослым о том, что он незаконно поселился в одном из заброшенных гаражей.

18:20, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
114
0
#Россия\n#Саратов\n#детоубийца\n#гибель детей

 

 

 


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