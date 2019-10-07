Появилось видео с отдыха Путина в тайге накануне дня рождения

В Сибири президент сходил в поход в горы и собрал грибы.

Москва. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения съездил в сибирскую тайгу. Кадры с похода опубликовал «Лайф.ру».

По данным издания, вместе с президентом в горы отправится министр обороны Сергей Шойгу. На кадрах видно разбитый пикник на открытом воздухе. Также Путин собирал грибы и поездил по тайге на внедорожнике.

Напомним, в понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства намерен отметить праздник в кругу родных и близких на природе.