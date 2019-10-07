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Появилось видео с отдыха Путина в тайге накануне дня рождения

10:10, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
Появилось видео с отдыха Путина в тайге накануне дня рождения
10:10, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#отдых\n#Владимир Путин\n#Сибирь\n#президент
Фото: Стоп-кадр
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В Сибири президент сходил в поход в горы и собрал грибы.

Москва. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения съездил в сибирскую тайгу. Кадры с похода опубликовал «Лайф.ру».

По данным издания, вместе с президентом в горы отправится министр обороны Сергей Шойгу. На кадрах видно разбитый пикник на открытом воздухе. Также Путин собирал грибы и поездил по тайге на внедорожнике.

Напомним, в понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства намерен отметить праздник в кругу родных и близких на природе.

10:10, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
191
0
#отдых\n#Владимир Путин\n#Сибирь\n#президент

 

 

 


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